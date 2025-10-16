В Москве сокращается число нарушений, зафиксированных с помощью дорожных камер

По итогам девяти месяцев 2025 года на дорогах Москвы с помощью дорожных камер зафиксировано 28,1 млн нарушений ПДД, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом “Ъ” сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Почти на 30% сократилось количество нарушений, связанных с ездой без ремней безопасности и мотошлемов. В частности, на участке Киевского шоссе в районе СНТ «Отдых» зафиксировано на 87% меньше случаев, когда водители (или пассажиры) ехали непристегнутыми, на ТТК в районе Автозаводской улицы — на 77%. Реже водители совершали обгоны через сплошную линию разметки — число таких нарушений уменьшилось на 23%. На Ленинградском проспекте выездов на встречку стало на 55% меньше, на улице Коровий Вал — на 41%. На 9% уменьшилось общее число превышений скорости, на Волоколамском шоссе на въезде в Тушинский тоннель со стороны центра их количество упало более чем на 60%, на Новорижском шоссе перед МКАД — на 49%.

Московская система фиксации нарушений ПДД включает 3,8 тыс. стационарных камер, 138 мобильных (установленных в салонах служебных машин ЦОДД) и 60 передвижных (установлены на крыше автобусов или в кузове пикапов). Комплексы умеют распознавать 65 видов разных нарушений

«Постоянный контроль формирует у автомобилистов привычку к дисциплинированному поведению, заставляет их заранее снижать скорость и не совершать опасные маневры,— отмечают в ЦОДД.— Улучшается ситуация не только на уже охваченных контролем участках, но и благодаря ежегодному перемещению до 20% камер на новые локации». Камеры размещают в местах аварийности и там, где водители чаще всего превышают скорость, игнорируют требования разметки и отвлекаются на телефон, отмечает вице-мэр Максим Ликсутов. Совершенствование системы фиксации нарушений продолжится, заявил он.

Ранее минтранс Московской области отчитался о сокращении за девять месяцев на 20% числа нарушений, зафиксированных камерами (“Ъ” сообщал об этом 10 октября). Подмосковные власти объясняют динамику ужесточением санкций в начале года, когда некоторые штрафы выросли в полтора раза, а скидка за «быструю» оплату сократилась с 50% до 25%.

