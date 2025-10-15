На переездах СКЖД за девять месяцев 2025 года погибли пять человек

За девять месяцев 2025 года на железнодорожных переездах Северо-Кавказской железной дороги произошло 31 ДТП, в которых погибли пять человек и пострадали 15, а всего зафиксировано более 600 нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД. Основными причинами аварий стали спешка и невнимательность водителей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, больше всего происшествий допущено в Дагестане — 12 случаев. В Краснодарском крае произошло семь ДТП, в Ставропольском крае и Ростовской области — по четыре. Еще два происшествия зарегистрированы в Кабардино-Балкарии, по одному — в Северной Осетии и Чечне.

«Для предотвращения аварий железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели 286 рейдов по выявлению нарушений на переездах. К 74 водителям применили меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко