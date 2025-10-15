Теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

19-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер обыграла чешку Каролину Мухову, занимающую 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и пробилась в четвертьфинал турнира категории 500 в китайском Нинбо. Общий призовой фонд соревнования превышает $1 млн.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Диана Шнайдер

Матч, продлившийся 1 час 55 минут, завершился со счетом 2:6, 6:1, 6:2. Следующая соперница Дианы Шнайдер определится в матче между россиянкой Миррой Андреевой и китаянкой Чжу Линь.

Финал турнира пройдет 19 октября. В прошлом году победительницей стала австралийская теннисистка Дарья Касаткина (на тот момент она представляла Россию).

Таисия Орлова