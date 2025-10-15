В деревне Хапо-Ое Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в деревне Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области двух подозреваемых в обстреле авто на трассе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне в 17:58 в полицию сообщили, что на трассе около Хапо-Ое стреляли в машину марки Volvo. Из заднего бампера этого автомобиля изъяли резиновую пулю.

Позднее у дома 38 по улице Новая пустошь в том же населенном пункте остановили Skoda Octavia под управлением 26-летнего водителя. В бардачке правоохранители нашли травматический пистолет.

Водителя и 27-летнего пассажира доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель Jaguar выстрелил в автобус из травматического пистолета на Наличном мосту.

Артемий Чулков