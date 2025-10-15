В Москве прогнозируют рост средней зарплаты до 196 тысяч рублей в 2026 году

В 2026 году среднемесячная номинальная заработная плата в Москве может вырасти на 8%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития столицы до 2028 года, передает ТАСС.

В документе уточняется, что средняя зарплата работающего москвича в следующем году составит 196 647 рублей. В 2027 году ожидается дальнейший рост — до 213,3 тыс. руб., а в 2028 году — до 231,4 тыс. руб.

Также в 2026-м прогнозируется увеличение реальной заработной платы на 2,4%. Прожиточный минимум составит 25 342 руб. на душу населения (28 940 руб. для трудоспособного населения, 18 971 руб. для пенсионеров и 21 903 руб. для детей). В 2027 и 2028 годах показатель увеличится до 26 609 руб. и 27 673 руб. соответственно.