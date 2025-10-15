Осужденные по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» возместят ущерб на 500 млн рублей

Волжский районный суд Самарской области частично удовлетворил иск компании «Транснефть-Дружба» к шести осужденным по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». С них будет взыскано 500 млн руб. в качестве компенсации ущерба. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Сумму ущерба выплатят экс-гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, бывший заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, экс-начальник приемо-сдаточного пункта «Лопатино» Роман Гладков, бывший генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, экс-заместитель генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов и бывший руководитель узла слива и компаундирования Евгений Елисеев.

Все они, кроме Рустама Хуснутдинова, получили от 9 до 16 лет колонии общего режима. Рустам Хуснутдинов проведет три года четыре месяца на исправительных работах: ранее он признал вину и заключил сделку со следствием.

Факт загрязнения нефтепровода «Дружба» вскрылся в 2019 году. Следствие установило, что обвиняемые выкачивали чистую нефть из нефтепровода и продавали, а обратно закачивали жидкость с хлорорганическими соединениями.

Следствие выяснило, что всего было загрязнено 5 млн т нефти. «Транснефть» подала гражданский иск почти на 21 млрд руб.

Георгий Портнов