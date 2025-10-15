Фигуранты дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» получили от 9 до 16 лет колонии

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по делу о мошенничестве и повреждении имущества дочерней компании ПАО «Транснефть» — АО «Транснефть-Дружба». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В преступлении признаны виновными экс-гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, бывший замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, экс-начальник приемо-сдаточного пункта «Лопатино» Роман Гладков, бывший генеральный директор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, экс-замгендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов и Евгений Елисеев.

Следствие установило, что обвиняемые создали преступное сообщество и систематически похищали нефть, соответствующую ГОСТ Р 51858-2002 и принадлежащую АО «Транснефть-Дружба». Магистральному нефтепроводу компании был причинен ущерб.

Суд приговорил фигурантов уголовного дела к лишению свободы на сроки от 9 до 16 лет. Также частично удовлетворен гражданский иск АО «Транснефть-Дружба».

Уголовное дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» расследовалось несколько лет. Из-за нарушений суд возвращал материалы в прокуратуру.

Георгий Портнов