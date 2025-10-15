Прокуратура Татарстана закупит топливо на 10,9 млн рублей

Прокуратура Татарстана объявила закупку горюче-смазочных материалов на сумму 10,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

В перечень поставки вошли бензин АИ-95-К5, АИ-92-К5, а также дизельное топливо экологического класса К5 — летнее, межсезонное и зимнее.

Срок поставки топлива — с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года включительно.

В сентябре генеральный директор ООО «Топливная компания "ТранзитСити"» Ирек Валиев сообщил, что в Татарстане не наблюдается дефицит топлива на АЗС.

Анна Кайдалова