В Татарстане не наблюдается дефицит топлива на АЗС

В Татарстане на автозаправочных станциях дефицита бензина и дизеля нет, плановые остатки топлива находятся в норме. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил генеральный директор ООО «Топливная компания „ТранзитСити“» Ирек Валиев.

По его словам, компания подняла розничные цены на бензин и дизель вслед за ростом оптовых цен для балансировки переменных затрат. При этом снабжение региональных АЗС обеспечено полностью, перебоев с поставками топлива нет.

Анна Кайдалова