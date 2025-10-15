У «Газпрома» нет прироста задолженности с начала года

Чистый долг «Газпрома» (MOEX: GAZP) за первое полугодие снизился на 221 млрд руб., до 5,5 трлн руб. За первые девять месяцев у холдинга не было прироста задолженности. Об этом сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

«Компания проводит консервативную долговую политику»,— следует из заявления господина Садыгова. По его словам, «Газпром» не допускает прироста задолженности, то есть уровень заимствований не превышает объем погашений. При возможности свободный денежный поток направляется на погашение долга, добавил зампред.

Показатель EBITDA по МСФО за январь-сентябрь увеличился на 37%, до 2,1 трлн руб. Результат был достигнут за счет прироста объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а также в КНР более чем на 27%, отметил Фамил Садыгов.

Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие по МСФО составила 983,13 млрд руб., что на 6% меньше прошлогоднего показателя.