Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО сократилась на 6% за полугодие

Компания «Газпром» (MOEX: GAZP) отчиталась о финансовых результатах за первое полугодие 2025 года. Чистая прибыль компании составила 983,13 млрд руб., что на 6% меньше прошлогоднего показателя в 1,042 трлн руб., следует из данных отчета.

EBITDA компании за полгода составила 1,547 трлн руб. Это на 6% больше показателя за аналогичный период 2024 года. Чистый долг к EBITDA сократился на 7% и достиг 1,71. В прошлом году его показатель был равен 1,83.

По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла до 660 млрд руб., сообщали в компании. В майском отчете отмечалось, что выручка компании за отчетный период составила 2,81 трлн руб. (+1%). Скорректированная EBITDA, напротив, уменьшилась на 7% — до 844 млрд руб.