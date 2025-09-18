Перевозки химикатов на ЮВЖД выросли на 37%

Объем перевозок химикатов и соды в контейнерах на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) за январь-август 2025 года увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Всего отправлено 2 тыс. двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ), что соответствует 37,4 тыс. т груза (рост в 1,4 раза). Рост перевозок этого вида грузов значительно опережает общие показатели магистрали. Всего за отчетный период на ЮВЖД было перевезено 62,5 тыс. ДФЭ груженых и порожних контейнеров, а общий объем грузов достиг 1,5 млн т, что на 1,3% выше прошлогодних значений.

В августе 2025 года по ЮВЖД перевезли 1,3 млн человек, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

Ульяна Ларионова