Amaj News: Пакистан ударил по Кабулу

Вооруженные силы Пакистана нанесли четыре удара по Кабулу (Афганистан). Об этом пишет Amaj News со ссылкой на источники. При ударах применялись дроны. Атаке подверглись цели в районе Таймани.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц обеих сторон конфликта, еще один авиаудар пришелся по провинции Кандагар на юге Афганистана. Там могли находиться убежища талибов, пояснил Samaa TV.

В прошедшие выходные в Кабуле сообщили об ударах по нескольким пакистанским военным постам и убийстве 58 пакистанских солдат. Нападение якобы связано с неоднократным нарушением воздушного пространства Афганистана. Пакистанские военные объявили о потере 23 солдат, а также об уничтожении более 200 талибов и «связанных с ними террористов». Сегодня ночью столкновения на границе двух стран возобновились. По данным AFP, погибли не менее 15 человек.