Регион отзывает субсидии с установки теплопунктов в Нижнем Новгороде

Власти намерены уменьшить расходы на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в Нижнем Новгороде на 277 млн руб. в 2025 году. Большую часть суммы с этой статьи расходов снимают из-за отзыва областных средств, рассказал и. о. директора департамента жилья Сергей Самсонов на заседании комиссии по городскому хозяйству 14 октября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Это, я так полагаю, микрорайон Мещерское озеро в основном?»— спросил депутат Николай Сатаев. Сергей Самсонов ответил, что в том числе: средства были предусмотрены на ИТП в Канавинском и Московском районах. Он добавил, что областные деньги запланированы областным министерством ЖКХ «на попозже», но насколько именно, пока неизвестно.

Весной в мэрии сообщали, что на установку ИТП в Канавинском, Московском и Приокском районах в 2025 году запланировано более 300 млн руб. из муниципального и регионального бюджетов. Всего планировалось установить не менее 42 таких пунктов.

Они требуются для перевода многоквартирных домов с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения, чтобы для горячей воды использовалась не техническая вода, а холодная водопроводная вода питьевого качества.

С 2022 года на новую систему перевели 90 домов.

