Минобороны: НАТО поддерживает значительное присутствие на восточном фланге

НАТО поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге блока. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран»,— сказал Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны стран (цитата по ТАСС).

Сегодня Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства в военной области с 2026 по 2030 годы, сообщил на заседании глава Минобороны РФ. Он отметил, что достигнутый уровень военного сотрудничества двух стран позволяет быстро реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз безопасности.

На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что страны НАТО обсудят размещение боевых БПЛА вдоль границы с Россией. По словам собеседников издания, альянс рассмотрит возможность проведения военных учений на границе с РФ.