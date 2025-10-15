В Татарстане закупят препарат от заболеваний крови на 18,2 млн

В Татарстане планируют закупить лекарственный препарат «Равулизумаб» на сумму 18,2 млн руб. Стоимость одной упаковки составляет 210 тыс. руб., всего приобретут 86 упаковок. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

«Равулизумаб» применяется для лечения редких заболеваний, связанных с разрушением эритроцитов, воспалением почек и сосудов, а также поражением мышц и центральной нервной системы. Заказчиком закупки выступает государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

В декабре 2024 года комиссия Минздрава пересмотрела решение о включении «Равулизумаба» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В сентябре 2025 года сообщалось, что «Таттехмедфарм» закупит «Равулизумаб» на 36,6 млн руб.

Анна Кайдалова