В Татарстане закупят препарат от заболеваний крови на 36,6 млн рублей

В Татарстане закупят препарат «Равулизумаб» на общую сумму 36,6 млн руб. Стоимость одной единицы препарата составляет 227 492 руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

«Равулизумаб» применяется для лечения редких заболеваний, связанных с разрушением эритроцитов, воспалением почек и кровеносных сосудов, а также поражением мышц и центральной нервной системы.

В декабре 2024 года комиссия Минздрава пересмотрела решение о включении «Равулизумаба» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Причиной исключения стало предложение российского производителя «Генериум» снизить цену на аналогичный по действию препарат экулизумаб.

По данным аптечных сетей Казани, флакон препарата 100 мг/мл объёмом 11 мл стоит 133,6 тыс. руб.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»).

Анна Кайдалова