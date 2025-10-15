В ярославской полиции объяснили заинтересовавшее Бастрыкина применение силы

В Ярославской области физическая сила и специальные средства были применены против местного жителя в связи с неповиновением сотрудникам полиции. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Министерство региональной безопасности

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проверку информации о превышении полномочий ярославскими правоохранителями поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин после появления информации в социальных сетях. В УМВД рассказали, что инцидент произошел в августе текущего года в Большесельском районе.

По версии УМВД, сотрудникам полиции поступила информация о возможной незаконной охоте с использованием незаконного оружия. Силовики нашли вероятного нарушителя, однако он сумел скрыться в лесу. Затем полицейские остановили автомобиль Ford, который, по данным оперативников, приехал за разыскиваемым гражданином.

«Пассажир данного транспортного средства начал грубить, используя нецензурную брань. После чего предпринял попытку выйти из авто, параллельно высказывая угрозы. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал. В связи с чем в отношении мужчины были применены физическая сила и специальные средства (наручники)»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На пассажира был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Сейчас он направлен в суд.

Также возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Расследование по этим делам ведется. «Материалы проверки по публикациям в ряде интернет-ресурсов направлены в СУ СК России по Ярославской области для юридической оценки»,— сообщили в УМВД.

Антон Голицын