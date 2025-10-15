Информацию о превышении полномочий ярославскими правоохранителями проверит СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе областного управления доложить о проверке информации о возможном превышении должностных полномочий правоохранительными органами в Ярославской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации «Следком».

«В социальных медиа сообщается, что в Ярославской области сотрудники правоохранительных органов применили насилие к двум местным жителям»,— говорится в сообщении «Следкома».

Ярославские следователи уже проводят проверку по данной информации. Теперь от них доклад ждет глава ведомства.

Алла Чижова