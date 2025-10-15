В орловском СКР представили нового руководителя Александра Полшакова

Сегодня в управлении СКР по Орловской области представили нового руководителя, генерал-майора юстиции Александра Полшакова. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: управление Следственного комитета России по Орловской области Александр Полшаков (у трибуны), глава орловского облсовета Леонид Музалевский (за столом по центру) и губернатор Андрей Клычков (за столом справа)

Господин Полшаков выразил признательность руководству страны и Следственного комитета за оказанное доверие и заверил, что оправдает его. Он также обозначил основные приоритетные направления деятельности управления и подтвердил готовность организовать надлежащее взаимодействие со всем правоохранительным блоком, судейским сообществом и органами власти.

«Ъ-Черноземье» сообщал о назначении Александра Полшакова главой орловского СКР в начале октября. До этого он руководил тамбовским ведомством. В Орловской области сменил на посту своего уже бывшего заместителя Андрея Чапанова.

Алина Морозова