HH.ru: в Свердловской области наблюдается самый сильный дефицит водителей в УрФО

Водители входят в пятерку самых востребованных профессий в регионах Уральского федерального округа (УрФО), при этом наиболее заметный дефицит наблюдается в Свердловской области, передает сервис по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С января по сентябрь 2024 года в УрФО открыто 26,3 тыс. вакансий для водителей. Наибольшее количество предложений — в Свердловской области (9,4 тыс., 36% от всех подобных предложений о работе в УрФО), Челябинской области (5,7 тыс., 22%) и Тюменской области (4,1 тыс., 15%). Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (3,5 тыс., 13%), Курганская область (2,1 тыс., 8%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,5 тыс., 6%).

Основной спрос на водителей исходит от компаний из сферы перевозок и логистики (32% вакансий), добывающей отрасли (18%) и строительства (7%). В этом году ситуация с дефицитом водителей улучшилась, и в большинстве регионов Урала наблюдается здоровая конкуренция: например, в Тюменской области на одну вакансию приходится 7,8 резюме, в Свердловской — 5,7, в ХМАО — 5,6; в ЯНАО — 4,3.

Наиболее конкурентные зарплаты для водителей предлагают в Курганской области (медиана — 195,1 тыс. руб.), на Ямале (178,7 тыс. руб.) и в Югре (160,8 тыс. руб.), в Свердловской области им предлагают 114,9 тыс. руб., в Челябинской — 110,2 тыс. руб. В Тюменской области зарплаты выросли на 13% по сравнению с прошлым годом, а в ХМАО — на 11%. Самые высокие зарплаты предлагают компании из добывающей отрасли (244 тыс. руб. в среднем), перевозок и логистики (205 тыс. руб.), а также сферы строительства (155 тыс. руб.). Самые скромные предложения у компаний из направлений «Телекоммуникации, связь» (49 700 руб.), «Энергетика» (65 600 руб.) и «Медицина, фармацевтика, аптеки» (66 300 руб.).

Напомним, в Свердловской области в сентябре наибольший спрос у работодателей был на продавцов-консультантов и кассиров — на них пришлось 3,4 тыс. вакансий.

Ирина Пичурина