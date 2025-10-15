Минэнерго РФ планирует сохранить экспорт угля в 2025 году на прошлогоднем уровне

Минэнерго России рассчитывает, что по итогам 2025 года экспорт угля достигнет отметки прошлого года и составит более 200 млн тонн. Об этом журналистам на Российской энергетической неделе заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Господин Исламов отметил, что сейчас министерство анализирует работу угольной отрасли за девять месяцев. После Минэнерго сможет принять решение о продлении отсрочки по налогам для угольщиков. «Пока мы в процессе подготовки, поэтому сказать сейчас о том, будет продлеваться или не будет продлеваться, такого решения пока нет. Он будет сделан на основе анализа, который мы сейчас готовим по итогам девяти месяцев»,— сказал замминистра энергетики (цитата по «РИА Новости»).

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), экспорт угля из России в сентябре снизился на 5% к августу, составив 17,1 млн тонн — минимальный показатель с апреля. Крупнейшими покупателями стали Китай (7,8 млн тонн), Южная Корея (2,7 млн тонн) и Турция (1,2 млн тонн). Снижение поставок аналитики связывают с межсезоньем и созданием запасов в Китае перед «золотой неделей».

