Суд расторгнул концессионное соглашение о строительстве комплекса «Левобережный»

Арбитражный суд Новосибирской области 8 октября полностью удовлетворил требования регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к АО «Спецавтохозяйство» («САХ»). Ведомство требовало расторгнуть концессионное соглашение с компанией о строительстве комплекса по переработке отходов «Левобережный» (КПО «Левобережный») в Верх-Туле.

Соглашение было подписано с «САХ» в октябре 2023 года. Объем инвестиций на тот момент составлял 3,2 млрд руб. В ноябре того же года с организацией было подписано второе соглашение по правобережному комплексу в Раздольненском сельсовете стоимостью почти 3,5 млрд руб. Оба комплекса планировалось построить к декабрю 2025 года, позднее ввод в эксплуатацию был перенесен на декабрь 2027-го.

Исковые заявления к САХ с просьбой прекратить концессии министерство подало в мае 2025 года. В августе суд удовлетворил иск по комплексу «Правобережный».

Как пояснили в министерстве, требования о расторжении было подано в связи с тем, что «концессионер более чем на полгода сорвал сроки реализации, указанные в соглашениях». В отношении «САХ» были применены штрафные санкции и раскрыты банковские гарантии.

«САХ» является регоператором ТКО на территории региона с 2024 года. Организация принадлежит департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. По данным портала Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 4 млрд руб., убыток 14 млн руб.

