Песков подтвердил, что Путин хранит подаренные военнослужащими иконы дома

Владимир Путин встретится с бойцами СВО, подарившими ему иконы со следами от пуль, когда ему позволит график. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю»,— сказал пресс-секретарь. На вопрос журналистов «Хранит ли президент иконы дома?», господин Песков дал утвердительный ответ.

Ранее Владимир Путин рассказал о полученных иконах с вмятинами от пуль. Эти иконы президенты подарили, когда он посещал Петропавловский собор. Подаренные президенту лики святых, по его словам, спасли российских военнослужащих.