Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие впечатления остались от путешествия по историческим местам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Даже странно, что я при своем историческом искусствоведческом образовании никогда не бывал в Архангельске. Объясню: здесь история Петра I, зарождения новой русской государственности. Здесь, в Белом море, святыни Соловков и их же боль — Соловецкий лагерь особого назначения, СЛОН, открытый в 1920 году, еще при Ленине. Но вот год назад доехал до самого южного поморского города с удивительным названием Няндома, где жители называют себя «мамоны». Не поверите: это в честь Саввы Мамонтова, который построил через город железную дорогу; он у них до сих пор кумир.

История про Савву, Няндому и мамонов совершенно отдельная. А нынешним летом я, наконец, побывал в самом Архангельске, как всегда, на фестивале. «Белый июнь» — мультиформатное событие, затрагивающее самые разные территории арта, гастрономии, музыки и т.д. Почему-то мне казалось, что Архангельск до сих пор — город деревянный. Это не совсем так. Есть целые районы деревянных бараков. Таксистка, молодая женщина, которая везла нас в аэропорт, рассказала, что родилась и выросла именно в этих домах, где сравнительно недавно запустили воду и обогрев. А так строительство идет. Особенно активно, к сожалению, на набережной Северной Двины, где отдельные чудом выжившие старинные домики и особнячки с фабриками жестко разрубаются то элитными кондоминимумами, то офисными монстрами в стиле московского стекла и железа.

Северная Двина… Серые воды с мелкой рябью, довольно пронизывающий ветер и широкие пляжи с мелким песком прямо в самом центре города, и никого… В центре здесь живет немного людей. Чтобы почувствовать город на реке, надо по ней поплавать. Мы загрузились на самый старый в России колесный пароход «Н.В. Гоголь» 1911 года постройки и проплыли вдоль набережных, промышленных, очень невеселых. Совершенно, как говорят англичане, не для site-seeing, не для обозрения достопримечательностей. Но Двина все же сыграла свою роль в прямом смысле на фестивале как сцена потрясающего аудиовизуального перформанса. Но об этом в другой раз.

