Двоих тяжелораненых в ДТП с военным «Уралом» доставили в стационары Махачкалы

Вертолет санавиации доставил двоих тяжелораненых в ДТП в Унцукульском районе Дагестана в стационары Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Врачи оценивают состояние троих пострадавших, как тяжелое.

Вопрос их лечения находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в автомобильной аварии в Унцукульском районе пострадало 11 человек. Двое из них погибли на месте, одному медицинская помощь оказана амбулаторно, восемь раненых были госпитализированы в Буйнакскую ЦГБ.

Наталья Белоштейн