В Дагестане в аварии с военным «Уралом» погибли два человека
В Унцукульском районе в дорожно-транспортном происшествии с участием военного грузовика «Урал» погибли два человека, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, на 36 км. автодороги Буйнакск — Гимры — Чирката водитель военного грузовика «Урал» потерял управление, что привело к опрокидыванию автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также количество и личности участников ДТП.