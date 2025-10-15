Поставившие Росгвардии по завышенным ценам комплексы для разминирования бизнесмены получили до 6 лет

Московский гарнизонный военный суд приговорил гендиректора ООО «Нижегородский автомобильный завод» (НИАЗ) Наталью Барканову к трем годам колонии и штрафу 300 тыс. руб. Аналогичный срок дали экс-сотруднику департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадиму Гречишникову, его оштрафовали на 100 тыс. руб.

Гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков получили по шесть и пять лет общего режима со штрафами 600 тыс. и 400 тыс. руб. соответственно. Последнего освободили от наказания в связи с болезнью.

В 2018 году Росгвардией был проведен тендер на поставку комплексов по разминированию «Аракс», в котором победили «Комплексные системы». Структура при содействии компании госпожи Баркановой должна была поставить Росгвардии комплексы разминирования и несколько автофургонов Peugeot с «дооборудованием». Вадим Гречишников допустил необоснованное завышение цены контрактов. Похищено было более 283 млн руб. Защита фигурантов с приговором не согласна и намерена его обжаловать.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Предприниматели ошиблись при разминировании».

Ефим Брянцев