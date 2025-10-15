ВГУИТ поборется за федеральные гранты в программе «Приоритет 2030»

В следующей волне федерального проекта по финансовой поддержке региональных вузов «Приоритет 2030» с грантами от 100 до 500 млн руб. планирует поучаствовать Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ). Об этом сообщил глава ВГУИТ Николай Репников на заседании Ассоциации ректоров вузов Центрального Черноземья, приуроченном к 95-летию университета, передает корреспондент «Ъ-Черноземье» с мероприятия.

Ректор Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Николай Репников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Репникова, ВГУИТ ранее не мог участвовать в программе, так как не подходил по критерию минимального бюджета. Но по итогам 2024 года бюджет ВГУИТ увеличился до 1 млрд руб., соответственно, появилась возможность подать заявку на участие в программе «Приоритет 2030».

«Ранее финансовый показатель не позволял этого сделать. Наш университет соответствовал большинству показателей, но вот финансовый — нас останавливал. Достижение его позволяет нам сегодня претендовать на участие в программе "Приоритет-2030", в очередной волне этого крайне престижного конкурса. Планируем участвовать в программе при объявлении новой волны»,— сказал на заседании господин Репников.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в марте 2025 года новыми участниками программы поддержки университетов «Приоритет 2030» стали четыре вуза из Черноземья: Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ), Белгородский государственный технологический университет имени Шухова (БГТУ), Белгородский государственный аграрный университет имени Горина (БГАУ) и Воронежский государственный университет (ВГУ). Все они попали в третью группу программы, в рамках которой участники могут получить минимальный грант в размере до 100 млн руб. на выстраивание системы стимулирующих выплат для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в университеты исследователей мирового уровня и организацию научных мероприятий.

Сергей Калашников