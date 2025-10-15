Армия России поразила объекты энергетики ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

ВС РФ также поразили транспортную инфраструктуру, которую использовали вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, российские военнослужащие ударили по складам боеприпасов, местам хранения БПЛА дальнего действия в 145 районах в зоне спецоперации.

В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия, следует из публикации.

В Минобороны также сообщили, что за сутки российские средства ПВО сбили 142 беспилотника самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб.