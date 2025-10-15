Силы ПВО России сбили восемь авиабомб и 142 дрона за сутки
Российские средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотника ВСУ за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины. Удары также были нанесены по транспортной инфраструктуре, складам снарядов, местам хранения БПЛА в 145 районах в зоне спецоперации.
Для ударов армия России использовала, в частности, оперативно-тактическую авиацию, артиллерию и беспилотники.
14 октября Минобороны отчитывалось об уничтожении десяти управляемых авиационных бомб, шести реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 195 беспилотников.