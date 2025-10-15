РФС продлил соглашение с техническим партнером до 2030 года

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила о продлении контракта с техническим партнером — компанией по производству спортивной одежды и экипировки Jogel. Соглашение рассчитано до 2030 года, также предусмотрена опция продления на два года.

Сообщается, что новые комплекты игровой и парадно-тренировочной экипировки будут представлены осенью 2026 года. Также в пресс-службе РФС отметили, что сотрудничество «позволяет не только обеспечить сборные команды России продукцией высокого качества, но и способствует укреплению позиций отечественного спортивного бренда на международном рынке».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в рамках соглашения Jogel будет поставлять экипировку командам всех категорий, в том числе футзальным сборным и национальным командам по пляжному футболу. «Новый контракт предусматривает значительное улучшение условий сотрудничества как для РФС, так и для продвижения бренда Jogel», — отметил он.

«Мы работаем над созданием технологичной экипировки, которая поможет нашим футболистам показывать свои лучшие качества на всех уровнях — от взрослых до юношей. Мечтаем вместе со всей страной в скором времени увидеть наши сборные на больших международных турнирах», — заявил основатель Jogel Артур Мовсесян. Он также подчеркнул, что продление партнерства с РФС является для бренда «большой честью» и «признанием заслуг работы компании».

Таисия Орлова