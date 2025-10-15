Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах с камер за езду без ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому штрафы с камер за отсутствие ОСАГО будут приходить автовладельцам не чаще одного раза в сутки. Об этом сообщил глава комитета депутат Сергей Аксаков у себя в Telegram-канале.

Изменения вносятся в 12.37 КоАП. Сейчас в ней прописаны штрафы за управление автомобилем без ОСАГО: 800 руб. за первое нарушение, 3–5 тыс. руб.— за повторное. Санкции оформляют инспекторы при проверках на дорогах, камеры пока не применяются.

Применение закона начнется не раньше октября 2026 года — к этому моменту МВД должно завершить модернизацию специального программного обеспечения «Паутина», к которому подключены все 30 тыс. дорожных камер. В мае 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству, МВД и ЦБ до 1 ноября «принять меры» по подключению комплексов к проверке ОСАГО.

Иван Буранов