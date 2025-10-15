СвЖД получила более 30 млн рублей при внедрении предложений от железнодорожников

За шесть месяцев сотрудники Свердловской железной дороги (СвЖД) представили и реализовали 2,4 тыс. рационализаторских идей — их внедрение принесло компании 31,2 млн руб., сообщили в пресс-службе СвЖД.

В этом году на ежегодном конкурсе на лучшее рационализаторское предложение представили 26 технических решений, из которых пять принадлежали молодым авторам. Лидерами по активности стали Екатеринбургская дирекция связи, служба автоматики и телемеханики Свердловской дирекции инфраструктуры и Свердловская дирекция по ремонту пути.

Предложения участников направлены на повышение производительности механизмов и подвижного состава, рост эффективности работы железной дороги, экономию сырья, материалов, топлива и электроэнергии, а также улучшение условий труда. При этом при оценке разработок участников конкурсная комиссия рассматривает сложность использованного технического решения, перспективность и инновационность, а лучшие работы направляются на конкурс «Идея ОАО "РЖД"».

Одним из внедренных предложений стала разработка коллектива моторвагонного депо Свердловск цеха «Плауэн» — инженеры создали мобильный манипулятор с лебедкой для замены тяговых электродвигателей поездов «Финист», что позволило снизить расходы на техническое обслуживание подвижного состава. В прошлом году на Свердловской магистрали было внедрено 4,1 тыс. рацпредложений — экономический эффект превысил 46 млн руб.

Ирина Пичурина