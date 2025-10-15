Песков: Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии $253 млн
Россия не намерена выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии $253 млн за события 2008 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это отдельная тема, отдельная субстанция. Решение выполнять не будем»,— прокомментировал представитель президента во время брифинга.
Вчера ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии. Суд постановил, что компенсация положена гражданам, которые, по утверждению истца, пострадали в результате ужесточения пограничных линий после конфликта между странами в 2008 году.
Процесс «бордеризации» начался сразу после пятидневной войны. Власти Южной Осетии тогда вместе с российскими пограничными войсками инсталлировали заграждения, в том числе колючую проволоку и металлический забор, на бывшей административной границе между Грузией и Южной Осетией. Эту границу в Тбилиси называют «линией оккупации», а в Цхинвали и Москве — «государственной границей» между Грузией и ее бывшей автономией.