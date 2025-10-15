Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: Россия не будет исполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии $253 млн

Россия не намерена выполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии $253 млн за события 2008 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это отдельная тема, отдельная субстанция. Решение выполнять не будем»,— прокомментировал представитель президента во время брифинга.

Песков об отношении Трампа к действиям Путина, переговорах с президентом Сирии и выплатах Грузии

Читать далее

Вчера ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии. Суд постановил, что компенсация положена гражданам, которые, по утверждению истца, пострадали в результате ужесточения пограничных линий после конфликта между странами в 2008 году.

Процесс «бордеризации» начался сразу после пятидневной войны. Власти Южной Осетии тогда вместе с российскими пограничными войсками инсталлировали заграждения, в том числе колючую проволоку и металлический забор, на бывшей административной границе между Грузией и Южной Осетией. Эту границу в Тбилиси называют «линией оккупации», а в Цхинвали и Москве — «государственной границей» между Грузией и ее бывшей автономией.

Новости компаний Все