ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии $253 млн

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить Грузии €253 млн в качестве компенсации гражданам, которые по утверждению истца, пострадали в результате ужесточения пограничных линий после конфликта между странами в 2008 году.

Процесс «бордеризации» начался сразу после пятидневной войны 2008 года, когда власти Южной Осетии совместно с пограничными войсками РФ инсталлировали заграждения, в том числе колючую проволоку и металлический забор на бывшей административной границе между Грузией и Южной Осетией. Эту границу в Тбилиси называют «линией оккупации» а в Цхинвали и Москве — «государственной границей» между Грузией и ее бывшей автономией.

ЕСПЧ возлагает всю ответственность на Россию как сторону, которая «осуществляет эффективный контроль в Южной Осетии». Согласно постановлению суда, в результате действий Москвы пострадали около 29 тыс. грузинских граждан «лишившиеся возможности свободного передвижения». Суд поручил правительству Грузии создать эффективный механизм для распределения этих средств пострадавшим после того, как Россия осуществит выплату всей суммы. С помощью данного механизма пострадавшие должны получить компенсации в течение 18 месяцев. При этом Россия в сентябре 2022 года вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

В 2024 году по иску «Грузия против России III» ЕСПЧ установил множественные нарушения Европейской конвенции по правам человека со стороны России, включая чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконные ограничения доступа к жилью, земле и семьям, лишение права на образование на грузинском языке, а также незаконные ограничения на повседневное передвижение вдоль административной пограничной линии. По двум другим искам Грузии ЕСПЧ обязал Россию выплатить до €130 млн за массовые нарушения прав человека до €10 млн за массовую депортацию этнических грузин и грубые нарушения их прав.

Георгий Двали, Тбилиси