Арташес Арутюнянц покинул пост президента футбольного клуба «Ростов». Его заявление опубликовала пресс-служба команды.

«Дорогие болельщики, я принял решение снять с себя полномочия президента футбольного клуба ''Ростов''. Это решение было непростым, так как ''Ростов'' для меня, как для ростовчанина, это не просто клуб. Это великая история нашего города, это тысячи преданных болельщиков по всей стране, это радость побед и горечь поражений, через которые мы вместе проходили на протяжении восьми лет», — приводит пресс-служба слова господина Арутюнянца.

Арташес Арутюнянц занимал пост президента «Ростова» с 2017 года. По данным «РБ Спорт», он покинул должность «по личным причинам», при этом остался акционером клуба.

После 11 туров Российской премьер-лиги «Ростов», набравший 13 очков, располагается на 10-м месте в турнирной таблице.

Таисия Орлова