Трамп: все страны решили выйти из БРИКС из-за пошлин США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны активно покидают БРИКС, опасаясь американских пошлин. Об этом он сказал на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

«И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС»,— сказал господин Трамп.

Президент США не уточнил, какие именно страны намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания.

Ранее Доналд Трамп назвал создание БРИКС атакой на доллар и пригрозил введением пошлин тем странам, которые задумываются о присоединении к организации.