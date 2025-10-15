Оппозиция Камеруна заявляет о победе на президентских выборах

Ведущий кандидат оппозиционных сил Камеруна Исса Чирома заявил о своей победе на президентских выборах, которые прошли в стране в минувшее воскресенье. Официальных результатов подсчета голосов еще нет, однако господин Чирома сообщил: «Наша победа очевидна. Ее нужно уважать. Народ сделал свой выбор. И этот выбор нужно уважать». Господин Чирома ранее работал в правительстве, однако на эти выборы пошел от сил оппозиции. Предыдущий оппозиционный кандидат на пост президента Морис Камто, участвовавший в выборах 2018 года, в этот раз не был допущен из-за своего участия в протестах.

Действующий президент Камеруна 92-летний Поль Бийя считается главным фаворитом на выборах. Он находится у власти с 1982 года и является старейшим действующим правителем в мире. Если господин Бийя получит большинство голосов, для него это станет восьмым сроком правления. Новый срок рассчитан на семь лет, так что Поль Бийя рассчитывает остаться на своем посту как минимум до 99 лет. На предыдущих выборах Поль Бийя побеждал с большим отрывом от других кандидатов, набирая по 70–80% голосов.

Евгений Хвостик