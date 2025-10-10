Президент Камеруна Поль Бийя намерен оставаться у власти до 99 лет

В воскресенье, 12 октября, в Камеруне пройдут президентские выборы, где главным фаворитом считается действующий президент страны, 92-летний Поль Бийя. Если президент, который находится у власти с 1982 года и является старейшим действующим правителем на Земле, получит большинство голосов, для него это станет восьмым сроком правления.

Новый срок рассчитан на семь лет, так что Поль Бийя рассчитывает остаться на своем посту как минимум до 99 лет. На предыдущих выборах Поль Бийя побеждал с большим отрывом от других кандидатов, набирая по 70–80% голосов.

В последний раз реальную конкуренцию действующему президенту составил кандидат от оппозиции Морис Камто на выборах 2018 года. Однако на выборы 2025 года его не допустили из-за участия в маршах протеста и последующего заключения в тюрьму.

Евгений Хвостик