МВД аннулировало у фиктивно оформивших брак мигрантов более 2,3 тыс. документов о проживании в РФ

МВД в 2025 году аннулировало более 2,3 тыс. разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранцам, заключившим фиктивные браки с россиянами для получения статуса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным госпожи Волк, было аннулировано 765 разрешений на проживание и 1545 видов на жительство. В 2024 году, отметила госпожа Волк, в общей сложности было аннулировано чуть более 200 таких документов.

В октябре 2024 года Госдума приняла закон, ужесточающий процедуру получения разрешения на временное проживание. Со вступлением документа в силу иностранцы, вступившие в брак с гражданином или гражданкой РФ, смогут претендовать на РВП лишь через три года после регистрации отношений в ЗАГСе. Поправки вступили в силу 25 января 2025 года. До этого заявку на эту процедуру можно было подать уже на следующий день после официального оформления брака.

Полина Мотызлевская