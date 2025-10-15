Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за национальную команду

Сборная Аргентины в товарищеском матче одержала победу над командой Пуэрто-Рико. Встреча завершилась с разгромным счетом 6:0.

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Футболисты сборной Аргентины: Лионель Месси, Джулиано Симеоне, Гонсало Монтиэль

Двумя голевыми передачами отметился капитан аргентинской сборной Лионель Месси, выступающий за клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Теперь в активе форварда 60 результативных пасов за национальную команду. По этому показателю он обошел полузащитника сборной США Лэндона Донована, который за карьеру отметился 58 передачами.

Лионелю Месси 38 лет. Ранее он выступал за испанскую «Барселону» (2003–2021) и французский «Пари Сен-Жермен» (2021–2023). Вместе со сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира (2022) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024), а также завоевал золото Олимпийских игр (2008). Нападающий является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова