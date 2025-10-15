Во Владикавказе руководителя стройфирмы обвиняют в обходе эскроу-счетов

Руководитель строительной компании во Владикавказе обвиняется в незаконном привлечении от дольщиков почти 25 млн руб. в обход обязательных эскроу-счетов, сообщает пресс-служба МВД Северной Осетии.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В период с апреля по декабрь 2023 года 53-летний предприниматель организовал заключение предварительных договоров купли-продажи квартир в строящемся доме на улице Асланбека Хадарцева. Всего по договорам сумма достигла 24,7 млн руб., однако денежные средства напрямую перечислялись на счета строительной фирмы, минуя защищенные эскроу-счета, что противоречит законодательству о долевом строительстве.

МВД Северной Осетии возбудило уголовное дело по статье о незаконном привлечении средств граждан при долевом строительстве. Закон предусматривает обязательное использование эскроу-счетов, которые гарантируют безопасность средств дольщиков — деньги переводятся застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. Такой механизм предотвращает риск потери инвестиций в случае банкротства или мошенничества со стороны застройщика.

Нарушение закона выявили в ходе проверки, сотрудники МВД установили, что деньги дольщиков не были размещены на специальных счетах, а направлялись на оперативное распоряжение строительной компании. Эта схема позволяет застройщику использовать средства до окончания строительства, повышая риск для покупателей жилья.

Станислав Маслаков