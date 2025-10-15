Венгрия получит по «Дружбе» около 5 млн тонн нефти из России в 2025 году

Венгрия в 2025 году получит около 5 млн тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто на Российской энергетической неделе.

По словам министра, текущий объем поставок составляет 3,6 млн тонн, но контракт предусматривает увеличение до 5,5 млн тонн. В 2026 году Венгрия планирует сохранить объемы закупок российской нефти на том же уровне.

Господин Сийярто также заявил, что Венгрия выступает категорически против плана ЕС по поэтапному отказу от импорта российского ископаемого топлива с 2028 года. «Мы будем до последнего выступать против так называемого пакета REPowerEU» — сказал политик (цитата по «Интерфакс»).