Житель Белгородской области ответит в суде за призывы к терроризму

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 26-летнего жителя облцентра, обвиняемого в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), а также в призывах к терроризму и экстремизму (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Для рассмотрения по существу материалы направили во Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2023 года обвиняемый присоединился к организации «Легион Свобода России» (запрещена в РФ, признана террористической). С 24 апреля по 29 июля 2024 года он размещал в Telegram-каналах сообщения, призывающие к экстремистской и террористической деятельности.

В конце июля сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали жителя региона, подозреваемого в участии в запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство».

Кабира Гасанова