Выходит фильм «Тигр, Ласточка и "Джеки Чан"»

В рамках IV Международного фестиваля авторского кино «КАРО/АРТ» выходит документальный фильм «Тигр, Ласточка и "Джеки Чан"» — об основателях бренда 12 Storeez. Иван Хохлов, Ирина и Марина Голомаздины показывают места своего детства и вспоминают с чего всё начиналось и как зарождалась история компании. Режиссеры и авторы идеи — журналист Кира Альтман и Игорь Шмелев. Премьерные показы пройдут с 16 по 31 октября в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара в рамках фестиваля кино «КАРО/АРТ». Лента также вошла в программу Beat Film Festival 2025.

