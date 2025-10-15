Бывший замглавы новосибирского минкульта Буланкин дошел до кассационного суда

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба защиты на приговор бывшему заместителю министра культуры Новосибирской области Виктору Буланкину. Дата заседания пока не назначена.

20 февраля 2025 года Центральный райсуд Новосибирска признал Виктора Буланкина виновным в хищении (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и назначил ему в качестве наказания штраф в размере 150 тыс. руб. 14 апреля Новосибирский областной суд подтвердил законность этого решения, отклонив апелляционную жалобу защиты, настаивавшей на невиновности бывшего чиновника.

В материалах следствия указывается, что в 2021 году Виктор Буланкин, занимая в то время пост директора бюджетного учреждения «Центр креативных индустрий», издал приказ о премировании подчиненных на общую сумму 100 тыс. руб. Впоследствии он якобы забрал премиальные для проведения фестиваля «Обское кольцо». При рассмотрении дела в суде сумма предполагаемого ущерба снизилась до 55 тыс. руб.

Илья Николаев