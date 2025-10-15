Вучич назвал вступление в ЕС приоритетом для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что интеграция в Европейский союз остается ключевым приоритетом для страны. Об этом он напомнил на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Белграде.

Александр Вучич подчеркнул, что членство в ЕС — стратегический выбор Сербии и останется таковым, «по крайней мере, до следующих выборов». Он отметил, что несмотря на сложности, страна продолжает курс на евроинтеграцию. «Нам предстоит еще многое, — сказал президент (цитата по ТАСС), — но важно, чтобы мы сами, внутри страны, провели переговоры о направлениях нашей политики».

Ранее господин Вучич призвал власти Сербии выполнить все требования ЕС ради ускорения процесса евроинтеграции. Он отмечал, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления Сербии в ЕС снизился с 80% до 40%, и связывал это с внутренними факторами.