Олег Кононов через два месяца вернулся на пост главного тренера «Торпедо»

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о назначении Олега Кононова на пост главного тренера. В августе специалист покинул эту должность после трех поражений в четырех матчах на старте сезона Первой лиги — второго по силе российского дивизиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Олег Кононов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Тренер Олег Кононов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее сегодня стало известно, что «Торпедо» по соглашению сторон расторгло контракт с Дмитрием Парфеновым, возглавившим команду 13 сентября. 14 октября клуб покинул его менеджмент, в том числе президент Дмитрий Шаповал, который заявил, что руководство что «выполнило все поставленные перед ним задачи». После 14 матчей «Торпедо» набрало 10 очков и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» под руководством Олега Кононова заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в высший дивизион — Российскую премьер-лигу (РПЛ). 10 июля клуб был оштрафован на 5 млн руб. и исключен из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно.

Олегу Кононову 59 лет. Ранее в России он возглавлял «Краснодар», грозненский «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». Также специалист руководил

Таисия Орлова