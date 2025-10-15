С бизнесмена в Нягани взыскали 50 тыс. рублей за продажу футболки с Чебурашкой

Суд в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) взыскал 50 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя в пользу студии «Союзмультфильм» за нарушение авторских прав при продаже детской футболки с изображением Чебурашки, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно заявлению истца, в марте предприниматель продавал контрафактный товар с изображением персонажа, права на которого принадлежат «Союзмультфильму» — компания не разрешала ему использовать изображение на товарах. Суд установил, что изображение на футболках совпадает с товарным знаком «Чебурашка», и признал действия предпринимателя нарушением прав правообладателя. В итоге суд также постановил покрыть расходы на покупку футболки в качестве вещественного доказательства, почтовые расходы и госпошлину. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, в прошлом году арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые заявления киностудии «Союзмультфильм», анимационной студии «Мельница», ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад Медиа» к компании «УралСпецСнаб+» из Нижнего Тагила, которая занимается продажей мебели. За напечатанные с нарушением авторских прав изображения персонажей мультфильмов на мебели с ответчика взыскали 550 тыс. руб.

Ирина Пичурина